«Весна на Заречной улице»: последний концерт серии «Хоровой crossover» Камерного хора Татарстана

22:33, 22.04.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в минувшую пятницу Камерный хор Татарстана завершил в этом сезоне концерты серии «Хоровой crossover». Апрельский концерт «Весна на Заречной улице» собрал полный зал. На концерте прозвучали песни Дмитрия Шостаковича и Александры Пахмутовой, Бориса Мокроусова и Исаака Дунаевского. Великолепно прозвучала классика — «Восход солнца» Сергея Танеева и «Здесь будет город-сад» Георгия Свиридова. Не обошлось и без премьеры — специально к концерту солист хора Нияз Яруллин исполнил «Рондолетто». Как обещала на прошлом концерте, песню Игоря Николаева «Там нет меня» спела сама Миляуша Таминдарова. Неизменно хору помогал оркестр народных инструментов «Казан нуры».


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