«Будет чисто в Татарстане!»: субботник в парке «Крылья Советов»

14:30, 23.04.2022 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканской акции «Эковесна 2022» сегодня в казанском парке «Крылья Советов» состоялся центральный республиканский субботник, который прошел в формате квеста «Чистые игры». Дополнительно в рамках мероприятия прошел экологический праздник «Будет чисто в Татарстане!», где был организован пункт приема вторичного сырья.


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