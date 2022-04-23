«Будет чисто в Татарстане!»: субботник в парке «Крылья Советов»

В рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканской акции «Эковесна 2022» сегодня в казанском парке «Крылья Советов» состоялся центральный республиканский субботник, который прошел в формате квеста «Чистые игры». Дополнительно в рамках мероприятия прошел экологический праздник «Будет чисто в Татарстане!», где был организован пункт приема вторичного сырья.
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