На пути к «экономным» технологиям: татарстанский энергетический форум-2022

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся Татарстанский международный форум по энергетике и энергосберегающим технологиям. Мероприятие посетили помощник президента России Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В этом году в форуме принимают участие 63 отечественные компании из 34 регионов России. Открытие форума - в фоторепортаже "Реального времени"
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