На пути к «экономным» технологиям: татарстанский энергетический форум-2022

17:13, 19.04.2022 36
1/36
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся Татарстанский международный форум по энергетике и энергосберегающим технологиям. Мероприятие посетили помощник президента России Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В этом году в форуме принимают участие 63 отечественные компании из 34 регионов России. Открытие форума - в фоторепортаже "Реального времени"


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи