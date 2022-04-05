«Коллекционирование как образ жизни» Андрея Лихачева

Сегодня в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Коллекционирование как образ жизни». Она приурочена к 190-летию Андрея Лихачева – известного казанского археолога, нумизмата и коллекционера. Впервые в едином выставочном пространстве представлены раритетные экспонаты из его собрания.
Посетители увидят предметы, привезенные из Западной Европы и Востока, связанные с этнографией народов Поволжья, а также археологические находки из окрестностей Болгара и Биляра, рукописные статьи и каталоги ученого. Среди раритетов – античный кратер и египетские древности, флорентийская мозаика и художественная бронза.
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