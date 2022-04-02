Как Казань встречала вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины

В Казань на центральный железнодорожный вокзал накануне прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Всего приехало 502 человека, в том числе 99 детей. Как сообщал корреспондент «Реального времени» с места события, каждого прибывшего индивидуально сопровождали волонтеры и сотрудники МЧС. В основном приехали пожилые люди. Общаться с беженцами журналистам запретили. Сначала они будут в пунктах временного пребывания, затем отправят в гостиницы. На содержание беженцев средства выделяются из федерального бюджета.
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