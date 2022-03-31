В Казани определили «Хрустальных звездочек-2022»

Сегодня Казанском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» проходит республиканский этап Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки», в котором принимают участие более 50 школьников от 7 до 17 лет. На конкурс в качестве гостей приглашены вместе с родителями дети из Донецкой и Луганской народных республик. Конкурс проводится по трем номинациям: вокал (народное, классическое, эстрадное пение), хореография (народный, классический, бальный, современный танец) и исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).
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