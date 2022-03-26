Картошка мешками, яйца сотнями и очереди: как в Казани проходят сельхозярмарки

13:33, 26.03.2022 47
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошли традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля была организована на 15 площадках города с 6:00 до 12:00. В сельскохозяйственных ярмарках принимали участие предприятия районов республики и агрохолдинги. Как горожане закупаются продуктами - в фоторепортаже "Реального времени" с ярмарочных площадок на Московском рынке, в Ягодной слободе и на ул.Батыршина.


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