Картошка мешками, яйца сотнями и очереди: как в Казани проходят сельхозярмарки

Сегодня в Казани прошли традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля была организована на 15 площадках города с 6:00 до 12:00. В сельскохозяйственных ярмарках принимали участие предприятия районов республики и агрохолдинги. Как горожане закупаются продуктами - в фоторепортаже "Реального времени" с ярмарочных площадок на Московском рынке, в Ягодной слободе и на ул.Батыршина.
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