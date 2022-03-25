«Техноночь»: «PROНаука в КФУ» вновь оффлайн

21:01, 25.03.2022 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском федеральном университете прошла «Техноночь» – XIV серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». В этот раз она посвящена современным технологиям, искусственному интеллекту и нейросетям.


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