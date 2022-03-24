14,7 миллиона рублей: суд над признавшимися в краже сейфа из здания Следкома

В Казани Следком заявил гражданский иск на почти 14,7 миллиона рублей, пропавшие в октябре из здания следственного отдела вместе с сейфом. Сегодня это дело дошло до суда, но лишь по трем фигурантам. Признавшегося в организации следователя Марата Шакирова будут судить отдельно. Как выяснило «Реальное время», вычислили организатора по «детектору лжи», гособвинение по данному делу утверждали в Генпрокуратуре, а арестованные еще в ходе следствия оплатили стоимость разломанного на части сейфа — 10,2 тысячи рублей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым