14,7 миллиона рублей: суд над признавшимися в краже сейфа из здания Следкома

13:52, 24.03.2022 22
1/22
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани Следком заявил гражданский иск на почти 14,7 миллиона рублей, пропавшие в октябре из здания следственного отдела вместе с сейфом. Сегодня это дело дошло до суда, но лишь по трем фигурантам. Признавшегося в организации следователя Марата Шакирова будут судить отдельно. Как выяснило «Реальное время», вычислили организатора по «детектору лжи», гособвинение по данному делу утверждали в Генпрокуратуре, а арестованные еще в ходе следствия оплатили стоимость разломанного на части сейфа — 10,2 тысячи рублей.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи