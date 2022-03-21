«Мы вместе. Спорт»: как в Казани встречали паралимпийцев

19:52, 21.03.2022 17
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В Ханты-Мансийске завершились старты паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», ставшие для российских и белорусских спортсменов альтернативой Пекину-2022. Татарстанские паралимпийцы завоевали в общей сложности восемь медалей. Как встречали паралимпийцев в аэропорту "Казань" - в фоторепортаже "Реального времени".


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