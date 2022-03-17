Детский омбудсмен РФ встретилась с юными любителями экстрима

20:03, 17.03.2022 23
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  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина
  • Карина Аброськина

Сегодня детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова побывала в Казани с рабочей поездкой. Основной ее целью было участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. Программа визита предусматривала также встречу с детьми в подростковом центре в экстрим-парке «Урам», другие мероприятия.


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