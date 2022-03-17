Татарстан озвучил антикризисные предложения

18:37, 17.03.2022 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани члены Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО присягнули на верность Путину, одобрили проводимую на Украине специальную военную операцию и предложили комплекс мер по стабилизации ситуации в условиях санкций в отношении России. Одна из них — межрегиональная кооперация, которая пока слабо развита. Предлагается создать центры импортозамещения и единую базу данных продукции, требующей импортозамещения.


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