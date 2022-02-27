10 фото недели: великие фламандцы, «бубновый» авангард и классик Баки Уманче

00:00, 27.02.2022 10 1
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На минувшей неделе в музеях Казани открылось несколько интереснейших выставок. Яркие кадры с вернисажей — в традиционной фотоподборке «Реального времени».

  • 1—4. Выставка «Золотой век фламандского искусства» в центре «Эрмитаж-Казань».
  • 5—7. Выставка произведений Баки Урманче в галерее «Хазинэ» к 125-летию художника.
  • 8—10. Выставка «Бубновый валет» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 фев
    Отличные фотки.
    Спасибо.
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