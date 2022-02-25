«Байкальская миля» в Казани

14:34, 25.02.2022 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

20 февраля начался автомобильный проект «Байкальская миля 2022. Места силы». Это ежегодный автопробег до Байкала, дающий возможность по-новому увидеть Россию. Команды стартуют из четырех разных городов, а финальной точкой каждого маршрута будет фестиваль скорости «Байкальская миля 2022» в Максимихе. Сегодня состоялся официальный старт из Казани. В этом году из нашего города стартует команда «Глазами туриста», а поддержать ее приехали экипажи, отправившиеся в путь из Санкт-Петербурга и Москвы.


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