10 «олимпийских» фото недели

00:00, 20.02.2022 10
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XXIV зимние Олимпийские игры в Китае в разгаре, и любители спорта напряженно следят за ходом соревнований. А многие не просто болеют «по телевизору», но и поддерживают участников спортивных баталий собственными достижениями на катке. Подробнее – в традиционной фотоподборке «Реального времени».

  • 1–5. Флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой в казанском парке «Черное озеро».
  • 6–10. II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы – Дуслык».

Фото: Максим Платонов


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