Итоговая и юбилейная: как прошла коллегия Минстроя РТ

Татарстанская строительная отрасль в этом году отмечает 100-летие со дня основания. По случаю юбилея на итоговую коллегию строительного ведомства в Казань приехали замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, глава Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
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