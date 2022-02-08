Итоговая и юбилейная: как прошла коллегия Минстроя РТ

20:00, 08.02.2022 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Татарстанская строительная отрасль в этом году отмечает 100-летие со дня основания. По случаю юбилея на итоговую коллегию строительного ведомства в Казань приехали замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, глава Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.


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