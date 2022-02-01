Личность и государство, творчество и страсть: юбилейный Шаляпинский фестиваль открылся премьерой «Тоски»

Юбилейный Шаляпинский фестиваль в Казани включает восемь спектаклей — семь мировых шедевров и одну национальную оперу. Однако яркими событиями будут насыщены все 24 фестивальных дня, и помимо оперного театра, они пройдут в Национальной библиотеке республики, кинотеатре «Мир», Большом концертном зале имени Сайдашева. Звездами фестиваля станут Зоя Церерина, Ахмед Агади, Михаил Казаков, Станислав Трифонов, Йонас Кауфман, Ильдар Абдразаков. Юбилейный фестиваль открылся премьерой «Тоски» Джакомо Пуччини в постановке Юрия Александрова.
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