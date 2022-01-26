Вакцинация и показатели смертности: Минздрав РТ подвел итоги второго пандемийного года

Коронавирус и ковид-ассоциированные заболевания вышли на второе место в структуре причин смертности в Татарстане — 18,1% (на первом месте — болезни системы кровообращения). Таков итог второго пандемийного года, сообщил на коллегии глава республиканского Минздрава Марат Садыков. На коллегии обсудили готовность отразить новую волну ковида, вакцинацию против коронавируса, причины роста смертности населения, а также планы татарстанских медиков по строительству нового перинатального центра.
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