Реставрационные работы и клад эпохи бронзы: итоги года-2021 Комитета ОКН

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия к концу года переедет в новый офис — отреставрированный Дом Дротоевского, памятник федерального значения XIX века. Кроме того, работы продолжатся на таких знаковых объектах, как здание медресе «Марджания», дом Пискунова, здание бывшей гостиницы Дворянского собрания и Александровского детского приюта, усадьба Сапогульцева. Итоги работы 2021 года подвели на прошедшей в Казани коллегии комитета ОКН.
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