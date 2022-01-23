10 фото недели: к юбилею первого президента Татарстана

20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отпраздновал юбилей — ему исполнилось 85 лет. К этой дате "Реальное время" предлагает читателям ретроспективную подборку уникальных снимков 90-х годов прошлого века.
Фото: Михаил Козловский
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