10 фото недели: к юбилею первого президента Татарстана

00:00, 23.01.2022 10 2
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20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отпраздновал юбилей — ему исполнилось 85 лет. К этой дате "Реальное время" предлагает читателям ретроспективную подборку уникальных снимков 90-х годов прошлого века.

  • 1. Премьер-министр России Виктор Черномырдин и Минтимер Шаймиев в аэропорту.
  • 2—3. Минтимер Шаймиев на вертолетном объединении.
  • 4. В Раифе с воспитанниками монастыря.
  • 6. Минтимер Шаймиев и Гавриил Попов.
  • 7. Минтимер Шаймиев и Ринат Галеев, «Татнефть».
  • 8. На Ганноверской ярмарке.
  • 9. Минтимер Шаймиев, Камиль Исхаков, Алексей Пахомов. «Мелита».
  • 10. Минтимер Шаймиев и Виктор Черномырдин на «Елазе». Первый «Шевроле Блейзер».

Фото: Михаил Козловский


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 янв
    Классные фото
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  • Анонимно 23 янв
    У нашей одноклассницы когда родители купили шевроле, асе им жутко з…ли)))
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