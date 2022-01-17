Лесные пожары и переработка древесины: итоги-2021 минлесхоза по РТ

22:02, 17.01.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Ущерб от лесных пожаров в Приволжском округе составил 1 млрд рублей, что соизмеримо с потерями от незаконной вырубки, заявил начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский на расширенной коллегии Минлесхоза РТ. После засушливого лета 2021-го федеральные власти впервые выделили регионам 8,2 млрд рублей на закупку дополнительной противопожарной техники, что дает шанс спасти больше леса в наступившем году. К счастью, беда на этот раз обошла стороной Татарстан (всего 19 пожаров). Тем временем, коммерческая добыча «круглого» леса набирает обороты. В этом году турецкий холдинг «Кастамону» запускает четвертую линию и станет перерабатывать более трети вырубаемой в республике древесины, сообщил глава Минлесхоза Равиль Кузюров.


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