«От Лунной сонаты до Лунного света»: Александр Гиндин в «Музыкальной гостиной»

00:00, 18.01.2022 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Новым гостем «Музыкальной гостиной» Светланы Черных стал один из лучших российских пианистов с мировым именем Александр Гиндин. Музыкант представил в Татарской филармонии программу «От Лунной сонаты до Лунного света».


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