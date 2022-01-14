Тарифы-2022: к чему готовиться?

22:00, 14.01.2022 32
1/32
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Татарстан в этом году ждет сложная тарифная кампания, заявил на итоговой коллегии ведомства глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. На заседании обсудили влияние инвестиционных программ на тарифы, рост платы за коммунальные услуги для населения и московский опыт цифровой трансформации тарифного регулирования.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи