Тарифы-2022: к чему готовиться?

Татарстан в этом году ждет сложная тарифная кампания, заявил на итоговой коллегии ведомства глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. На заседании обсудили влияние инвестиционных программ на тарифы, рост платы за коммунальные услуги для населения и московский опыт цифровой трансформации тарифного регулирования.
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