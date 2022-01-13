Итоги-2021 Фонда соцстраха по РТ: новый руководитель, проблемы инвалидов и выплаты медикам

17:00, 13.01.2022 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на расширенном заседании Координационного совета Фонда социального страхования РФ по РТ заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева провела анализ экономической ситуации в Татарстане и вклада в общую работу республиканского ФСС.


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