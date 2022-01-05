Снегурочка на каникулах: как «Созвездие-Йолдызлык» отмечает Новый год

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошли первые для новой культурной площадки новогодние представления — «Каникулы Снегурочки». Сказку сыграли «созвездинцы» разных возрастов. Первыми зрителями спектакля стали особенные дети, ребята из детских домов и малообеспеченных семей.
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