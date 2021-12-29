«Вот-вот» Новый год: цирк «Упсала» в парках Казани

В этот раз хедланейром праздничных гуляний в Казани станет Санкт-Петербургский цирк «Упсала», который представит свою зимнюю программу «Вот-вот» в шести парках города. За 20 лет работы артисты этого цирка объездили с гастролями всю Россию и Европу, завоевали «Золотую маску» и другие награды. В Казань они приехали впервые. Сегодня цирк "Упсала" выступил в парке "Крылья Советов".
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