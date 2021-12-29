Как не стать жертвой квартирного вора? «Безопасный Новый год» от Росгвардии

В Татарстане проходит традиционная всероссийская информационная акция Росгвардии «Безопасный Новый год». В предпраздничные дни специалисты обследуют техническую укрепленность жилого сектора и рассказывают гражданам, как не стать жертвой квартирного вора или мошенника. Отмечается, что на сегодняшний день самой эффективной мерой по профилактике и предупреждению имущественных преступлений является централизованная охрана.
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