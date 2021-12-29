Как не стать жертвой квартирного вора? «Безопасный Новый год» от Росгвардии

13:27, 29.12.2021 26
1/26
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане проходит традиционная всероссийская информационная акция Росгвардии «Безопасный Новый год». В предпраздничные дни специалисты обследуют техническую укрепленность жилого сектора и рассказывают гражданам, как не стать жертвой квартирного вора или мошенника. Отмечается, что на сегодняшний день самой эффективной мерой по профилактике и предупреждению имущественных преступлений является централизованная охрана.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи