«Яңа ел. Перезагрузка». Как прошла Республиканская елка — 2021

Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошла Республиканская новогодняя елка. Тема мюзикла этого года - «Яңа ел. Перезагрузка». Участниками праздника стали более восьми тысяч юных татарстанцев, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категории детей. Всех их с наступающим Новым годом поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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