Фисгармонии, оркестрофоны и автоматоны: «Музыкальное волшебство» в Центре «Эрмитаж-Казань»

17 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль» для посетителей откроется новогодняя выставка, посвященная удивительным и редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы, созданного российским меценатом Давидом Якобашвили и его сыном Михаилом. У жителей и гостей Республики Татарстан есть возможность познакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями XVIII—XX веков, автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами. Несмотря на различия в конструкции, форме, декоре и назначении, все они объединены единым признаком — наличием оригинального музыкального механизма.
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