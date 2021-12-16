Фисгармонии, оркестрофоны и автоматоны: «Музыкальное волшебство» в Центре «Эрмитаж-Казань»

19:34, 16.12.2021 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

17 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль» для посетителей откроется новогодняя выставка, посвященная удивительным и редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы, созданного российским меценатом Давидом Якобашвили и его сыном Михаилом. У жителей и гостей Республики Татарстан есть возможность познакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями XVIII—XX веков, автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами. Несмотря на различия в конструкции, форме, декоре и назначении, все они объединены единым признаком — наличием оригинального музыкального механизма.


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