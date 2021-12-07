Самосыровский полигон даст Казани «свалочное» электричество

18:15, 07.12.2021 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Самосырово» на Мамадышском тракте. После завершения работ полигон, на котором накоплено более 1 млн тонн отходов, превратится в зеленый холм с деревьями и кустарниками. А благодаря современной системе дегазации, которую планируется установить в ходе рекультивации, свалочный газ, выделяемый захороненными отходами, будет использоваться в качестве топлива для газопоршневой электростанции. Его объемов хватит на 15 лет. На реализацию проекта выделено 876,5 млн рублей в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».


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