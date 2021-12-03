«Хоррият» и другие: в ГСИ РТ открылась выставка Кадима Замитова

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка «Кадим Замитов. Скульптура». На ней представлено около 70 произведений, выполненные в различных техниках и материалах: шамоте, бронзе, гальванопластике, дереве, искусственном камне, представляющие ретроспективу 40-летней творческой деятельности художника. Для широкого зрителя имя Кадима Замитова связано с монументом «Хоррият», установленном у здания Национальной библиотеки РТ (бывшего НКЦ «Казань»).
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