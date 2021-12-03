Первое знакомство с музейными чудесами и экспонаты «Казанского Кремля» на кончиках пальцев

15:45, 03.12.2021 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Музей-заповедник «Казанский Кремль» ежегодно в дни Декады инвалидов проводит специальные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня гостями музея стали дети с расстройствами аутистического спектра. На экскурсии «Мое первое знакомство с Казанским Кремлем» побывал и фотокорреспондент «Реального времени». Кроме того, в этом году в музее появились тактильные макеты — трехмерные модели экспонатов музея-заповедника для незрячих и слабовидящих посетителей. До конца 2021 года планируется изготовить 35 подобных макетов.


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