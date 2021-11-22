Нет QR-кода? Бери такси! В Казани вступили в силу ограничения на проезд

09:57, 22.11.2021 39 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. С раннего утра в столице республики на остановках транспорта стоят проверяющие. Только к 07.30 в ходе проверок QR-кодов кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионов, где ввели коды в транспорте.


    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 14:23
      Думали, адекватный, человечный руководитель в Татарстане, а оказалось, только показалось - настоящее издевательство устроили над людьми : задержка отъезда на холоде, высаживание на холод, лишение права на труд, рост в разы стоимости проезда на такси, маяченье штрафов, унижение человеческого достоинства...
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    • Анонимно 16:36
      Таким издевательством над ЛЮДЬМИ сведена моментом на нет колоссальная работа Минтимера Шариповича по консолидации татарского этноса. Проснись татар, проснись - не дай пройти фашизму !
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