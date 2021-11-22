Нет QR-кода? Бери такси! В Казани вступили в силу ограничения на проезд

Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. С раннего утра в столице республики на остановках транспорта стоят проверяющие. Только к 07.30 в ходе проверок QR-кодов кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионов, где ввели коды в транспорте.
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