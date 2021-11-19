Коллекция моментов: инклюзивный спектакль на площадке MOÑ

В рамках проекта «Театр горожан» театральная площадка MOÑ представила инклюзивный спектакль «Коллекционеры». В комфортной обстановке люди в колясках, люди с ДЦП и люди, чьи ограничения по здоровью не так видны на первый взгляд, рассказывают свои истории.
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