Памяти Салиха Япеева: в Казани стартовал 16-й Кубок министра внутренних дел РТ среди ветеранов

17:00, 16.11.2021 37
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани стартовал Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов. На турнир съехались команды из Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Калужской, Кировской и Ульяновской областей, а также три команды из Татарстана и сборная ФСИН, собравшая ветеранов со всей страны. Турнир посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, который 25 лет возглавлял МВД по РТ и спортивное общество «Динамо». Соревнования проходят в спорткомплексах «Динамо» на улице Горького и в поселке Мирном.


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