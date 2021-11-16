Памяти Салиха Япеева: в Казани стартовал 16-й Кубок министра внутренних дел РТ среди ветеранов

Сегодня в Казани стартовал Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов. На турнир съехались команды из Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Калужской, Кировской и Ульяновской областей, а также три команды из Татарстана и сборная ФСИН, собравшая ветеранов со всей страны. Турнир посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, который 25 лет возглавлял МВД по РТ и спортивное общество «Динамо». Соревнования проходят в спорткомплексах «Динамо» на улице Горького и в поселке Мирном.
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