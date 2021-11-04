Дорога к себе: в Камаловском — премьера спектакля «Сәфәр»

Сегодня Театре им.Г.Камала состоялась премьера спектакля «Сәфәр» / «Дорога» автора-дебютанта Альберта Шакирова. Режиссер Рамиль Гараев, художественный руководитель Фарид Бикчантаев, сценография – Лилия Хисматуллина, композитор – Йусуф Бикчантаев. В спектакле дорога — это и реальная, настоящая с приключениями поездка семидесятилетнего старика Сафаргали из деревни Черкиле в Уфу, и вместе с тем долгожданный, выстраданный путь осознания, покаяния и возвращения к самому себе, который проходят все герои пьесы.
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