«Казань в феврале»: взгляд немецкого фотохудожника

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». Стрит-фотографии он снимал в 2018 и 2020 годах исключительно в последний месяц зимы, самостоятельно путешествуя по городу и его окрестностям. Какой увидел Казань и казанцев иностранный гость — в фоторепортаже «Реального времени».
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