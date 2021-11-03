«Казань в феврале»: взгляд немецкого фотохудожника

21:58, 03.11.2021 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». Стрит-фотографии он снимал в 2018 и 2020 годах исключительно в последний месяц зимы, самостоятельно путешествуя по городу и его окрестностям. Какой увидел Казань и казанцев иностранный гость — в фоторепортаже «Реального времени».


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