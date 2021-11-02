«Неизвестный Берлин. Май 1945 года»: неопубликованные работы фотографов-фронтовиков

17:26, 02.11.2021 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Национальном музее Татарстана открылась фотовыставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Работы Валерия Гинзбурга и Ильи Аронса впервые предстали перед широкой публикой — до этого они хранились в семейных архивах.


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