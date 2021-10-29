Казанские волонтеры: «Пройти перепись или получить QR-код? Легко!»

17:30, 29.10.2021 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня корреспонденты «Реального времени» побывали в МФЦ на проспекте Победы и узнали, как волонтеры помогают татарстанцам получать QR-коды и проходить Всероссийскую перепись населения.


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