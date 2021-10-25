В ТАИФ-НК выявили сильнейших волейболистов

13:30, 25.10.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 31
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

В спортивном комплексе «Факел» состоялось первенство по волейболу среди структурных подразделений АО «ТАИФ-НК». В турнире приняли участие восемь команд. По итогам состязаний первое место заняла команда «Мечта НПЗ», второе — «Управление», бронза досталась «Сборной КГПТО». Все победители получили кубки, дипломы, медали и денежное вознаграждение. К слову, турнир по волейболу — один из видов соревнований, который проходит на нефтеперерабатывающем предприятии. Работники АО «ТАИФ-НК» активно занимаются футболом, настольным теннисом, легкой атлетикой и лыжными гонками.

Партнерский материал 


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