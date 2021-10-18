«Пять символов счастья»: новые няньхуа и другие благопожелания

Сегодня на выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» проводится частичная смена экспозиции - будет заменено более 40 произведений графики. Это связано с тем, что многие произведения искусства нуждаются в особых условиях хранения и экспонирования, даже слабая освещенность залов может навредить работам при длительном экспонировании. Так, на выставке пройдет замена всех няньхуа – новогодних китайских картинок, созданных в технике ксилографии и литографии.
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