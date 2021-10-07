Кто украл сейф с миллионами?

Вчера в Татарстане по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома РТ в центре Казани. задержали следователя-криминалиста подполковника юстиции Марата Шакирова и трех предполагаемых подельников силовика: это Карабаев, Нургалиев и Елисон. Сегодня в Вахитовском суде Казани прошло заседание по избранию меры пресечения подозреваемым.
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