Кто украл сейф с миллионами?

20:00, 07.10.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Вчера в Татарстане по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома РТ в центре Казани. задержали следователя-криминалиста подполковника юстиции Марата Шакирова и трех предполагаемых подельников силовика: это Карабаев, Нургалиев и Елисон. Сегодня в Вахитовском суде Казани прошло заседание по избранию меры пресечения подозреваемым.


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