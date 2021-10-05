К олимпийским наградам — государственные. Рустам Минниханов поздравил татарстанских спортсменов

14:30, 05.10.2021 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском Кремле чествовали спортсменов — победителей и призеров XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Со спортивными победами олимпийцев поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Указом президента РТ за значительный вклад в развитие отечественного спорта и достижение высоких спортивных результатов на XXXII Олимпиаде 2020 года олимпийцы удостоены высоких наград — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Дуслык», медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».


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