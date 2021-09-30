Шестой «Всадник» в «Хазинэ»: «Это я! Бу — мин! That’s me!»

19:40, 30.09.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась Шестая Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник». В этот раз она посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и проходит под девизом: «Это я! Бу – мин! That’s me! C’est moi! Das bin ich! Questo sono io! Soy yo! Se olen mina! Det är jag! Tas esmu es! Ку – эпӗ! Тиде – мый!»


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