Шестой «Всадник» в «Хазинэ»: «Это я! Бу — мин! That’s me!»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась Шестая Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник». В этот раз она посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и проходит под девизом: «Это я! Бу – мин! That’s me! C’est moi! Das bin ich! Questo sono io! Soy yo! Se olen mina! Det är jag! Tas esmu es! Ку – эпӗ! Тиде – мый!»
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