«Шәрык клубы»: театр им. Камала открыл музей истории татарского театра

14:40, 22.09.2021 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Театр имени Камала открыл интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрык клубы» («Восточный клуб»). Он расположился в доме Абдул-Карима Апанаева (ул.Татарстан, 8), в котором, после работы в соседних номерах «Булгар», а потом в доме Сабитова (ныне ресторан «Татарская усадьба» на набережной Марджани), в 1910-1917 годах находился «Восточный клуб» - место, где татары могли послушать музыку, посетить лекцию или диспут — или посмотреть театральную постановку. 


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