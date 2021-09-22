«Шәрык клубы»: театр им. Камала открыл музей истории татарского театра

Театр имени Камала открыл интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрык клубы» («Восточный клуб»). Он расположился в доме Абдул-Карима Апанаева (ул.Татарстан, 8), в котором, после работы в соседних номерах «Булгар», а потом в доме Сабитова (ныне ресторан «Татарская усадьба» на набережной Марджани), в 1910-1917 годах находился «Восточный клуб» - место, где татары могли послушать музыку, посетить лекцию или диспут — или посмотреть театральную постановку.
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