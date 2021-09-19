10 фото недели: «Я проголосовал» и иду отдыхать

00:00, 19.09.2021 10
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Ключевое событие последних дней — выборы в Госдуму РФ. Трехдневное голосование пришлось на уикенд, но казанцев ждали не только на избирательных участках: в выходные можно было пробежать «Кросс нации», узнать, насколько вкусна Казань, побывать на фестивале «Профсоюзная» и на концерте у «Ак Барс Арены».

  • 1—5. На избирательном участке.
  • 6—7. На фестивале «Вкусная Казань».
  • 8—10. На фестивале «Профсоюзная».

Фото: Максим Платонов


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