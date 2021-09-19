10 фото недели: «Я проголосовал» и иду отдыхать

Ключевое событие последних дней — выборы в Госдуму РФ. Трехдневное голосование пришлось на уикенд, но казанцев ждали не только на избирательных участках: в выходные можно было пробежать «Кросс нации», узнать, насколько вкусна Казань, побывать на фестивале «Профсоюзная» и на концерте у «Ак Барс Арены».
Фото: Максим Платонов
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