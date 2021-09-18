Фестиваль «Профсоюзная»: люби, твори, мечтай и танцуй под дождем

Сегодня в Казани проходит фестиваль «Профсоюзная». Для гостей фестиваля подготовили интерактивные экскурсии, граффити фестиваль, различные мастер-классы, гастрономический маркет. Каждый желающий мог принять участие в танцевальном баттле или в турнире по настольному теннису «Прыг-Скок». На музыкальной сцене вечером состоится большой концерт с участием групп «СБПЧ» и «Хлеб».
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