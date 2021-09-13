Больше туристов! Как Казань встречала первый субсидированный чартер

17:17, 13.09.2021 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Между Москвой и Казанью запустили первый субсидированный чартерный рейс. Это позволит привлечь в татарстанскую больше туристов, считают в Ростуризме и Госкомитете РТ по туризму, оказавшим поддержку туроператору Tui в организации перелетов. В аэропорту 180 прилетевших туристов встречали девушки в национальной одежде и волонтеры с чак-чаком.


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