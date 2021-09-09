Арест «звезд» Finiko: репортаж из Вахитовского суда

Вахитовский суд Казани санкционировал арест «вице-президента» криптопирамиды Дины Ахметзяновой, ранее Габдуллиной, и экс-гендиректора ООО «Недвижимость и Закон» Лилии Нуриевой по делу криптопирамиды Finiko. Нуриева и Ахметзянова были задержаны 7 сентября — после допроса в ГСУ МВД Татарстана. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».

