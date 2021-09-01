Готовься к защите Отечества: первые в Казани кадеты Следкома приняли присягу

17:08, 01.09.2021 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова

59 казанских ребят в возрасте 15—16 лет сегодня стали кадетами Следственного комитета России. В здании Казанской ратуши они поклялись быть достойными этого звания, не предавать товарищей и готовить себя к защите Отечества. На церемонии присяги присутствовали близкие новоиспеченных кадетов, офицеры СКР во главе с руководителем Следкома по РТ Валерием Липским, а также вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой, министром образования РТ Ильсуром Хадиуллиным и мэром Казани Ильсуром Метшиным.


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